Julien Leclercq pakt zilver op EK snooker U21

Voor de tweede keer in vier dagen heeft Julien Leclercq genoegen moeten nemen met zilver op het Europees kampioenschap snooker, dat plaatsvindt in het Portugese Guia.

De 18-jarige Luikenaar, die eerder in de U18-categorie zijn meerdere moest erkennen in Ben Mertens, ging in de finale bij de U21 met 5-2 onderuit tegen de Welshman Dylan Emery. Leclercq moest toezien hoe Emery de eerste twee frames won. In frame drie potte de Welshman een 51 break weg, maar Leclercq won de frame. De meer ervaren Emery, die dit seizoen al een aantal wedstrijden speelde op het professioneel circuit, nam de twee volgende frames voor zijn rekening. In de zesde frame potte Leclercq een 60 break weg, maar in frame zeven noteerde Emery een 75 break voor een 5-2 overwinning.

Leclercq plaatste zich voor de finale na een 4-2 overwinning tegen de Oekraïner Anton Kazakov, die Ben Mertens in de halve finales na een slopende wedstrijd met 4-2 aan de kant zette.