Bijna 1 op 3 rijdt te snel tijdens flitsmarathon in Nieuwerkerken

Op woensdag 6 oktober werd in heel Vlaanderen een flitsmarathon georganiseerd. In Nieuwerkerken werd er geflitst in de Tegelrijstraat. 28% van de chauffeurs reed daar te snel.

Hoewel de flitsmarathon ruim op voorhand was aangekondigd, hadden veel Nieuwerkerkenaren de boodschap toch niet begrepen. Van de 108 chauffeurs die de snelheidscontrole in de Tegelrijstraat passeerden, reden er 30 sneller dan de daar toegelaten 50 km per uur. Omgerekend is dat 28%. Best een hoog cijfer, want dubbel zoveel dan het gemiddelde van 14% voor de volledige politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom. (len)