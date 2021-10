Stromae maakt na zeven jaar comeback op Werchter Boutique op 19 juni 2022

Stromae maakt zijn comeback op Werchter Boutique, op zondag 19 juni 2022, zo meldt de festivalorganisatie in een persbericht. De Belgische zanger van hits als ‘Formidable’ en ‘Papaoutai’, die enkele jaren geleden stopte om zich op andere projecten te focussen, zal een maand later ook te zien zijn op het Luikse festival Les Ardentes.

‘Racine carrée’, het laatste album van Stromae, verscheen in 2013 en zijn laatste optreden dateert uit 2015. Intussentijd ging hij onder meer verder met het regisseren van videoclips en het ontwerpen van kleding. Volgens het Franse tijdschrift Paris Match werkt hij echter aan een nieuwe plaat die in de herfst zal verschijnen, in 2022 zou die dan gevolgd worden door een tournee.

De artiest heeft er onder meer voor gekozen om op Werchter Boutique (19 juni) en op Les Ardentes (10 juli) op te treden. De laatste keer dat hij op het Luikse festivalpodium stond was in 2014.

Naast Stromae heeft ook de Franse rapgroep Sexion d’Assaut zijn komst naar Les Ardentes al bevestigd. Het festival vindt volgend jaar plaats van donderdag 7 tot zondag 10 juli. Tickets zijn vanaf maandag 11 oktober om 11 uur te koop via de website van het festival.