“Schandaalprins” Ernst August van Hannover heeft een nieuwe liefde (en dat is slecht nieuws voor prinses Caroline van Monaco)

Hield Monaco de adem in vanwege de huwelijksperikelen van prins Albert, als het op scheiden aankomt is zijn zus prinses Caroline (64) hem wellicht nog voor. Ze leeft al jaren apart van haar Duitse echtgenoot, de 67-jarige prins Ernst August van Hannover, maar het al snel mislukte huwelijk werd nog niet definitief beëindigd.

Keer op keer vernederde de Duitse aristocraat de prinses met openlijke minnaressen, bordeelbezoeken, dronken buien én vechtpartijen. Maar ondanks alles bleef Caroline - op papier - zijn echtgenote. Volgens boze tongen, omdat zij het waardevol vond om prinses van Hannover te zijn, wat haar als lid van de eeuwenoude dynastie in de adellijke hiërarchie als koninklijke hoogheid zelfs nog boven haar broer plaatst.

En ook Ernst August – achterachterkleinzoon van koningin Victoria – liet het de afgelopen twaalf jaar zoals het was. Hun dochter Alexandra, negen toen haar ouders uit elkaar gingen, heeft hen daarna nooit meer samen gezien. Maar ineens wordt alles anders, nu Ernst August afgelopen zomer op Ibiza een vrouw heeft leren kennen met wie hij grootse plannen zou hebben.

De Spaanse kunstenares Claudia Stilianopoulos (48) is volgens vrienden zijn nieuwe liefde. En met haar zou de Duitse schandaalprins een flinke slag hebben geslagen. Claudia’s ouders Pitita en José lieten hun dochter in Madrid een stadspaleis na vol kunst en antiek. Haar moeder stamt uit een schatrijk bankiersgeslacht en maakte deel uit van de Spaanse upper ten. Ze was bevriend met de Kennedy’s, Andy Warhol en zelfs met prinses Diana. Pitita liet haar dochter een vermogen na aan aandelen, juwelen en onroerend goed. Claudia’s vader was ambassadeur en rekende prinses Margaret tot zijn vriendenkring.

Als Ernst August écht voor de Spaanse kiezen, dan kan het bijna niet anders dan dat hij zich zal moeten laten scheiden van Caroline. Ruim twaalf jaar na de breuk verliest zij dan alsnog haar Duitse titels.

