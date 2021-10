Na een jaartje afwezigheid door corona staan de crossen in de VS weer op de kalender. Laurens Sweeck past dit keer. — © BELGA

Negentien Belgen namen maandag het vliegtuig naar de VS om er vanaf zondag drie wereldbekermanches te crossen. Velen tegen hun zin en ook de meeste ploegen juichen de zware trip niet toe. “De organisatie of UCI komt in niks tussen. We moeten alles zelf regelen en de renners en ploegen betalen alle kosten.”