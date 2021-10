Topfavoriet Primoz Roglic voor Ronde van Lombardije: “Soms heb ik medelijden met Evenepoel en Van Aert”

Wat kan Primoz Roglic (31) niet? De jongste tweeënhalve maand werd hij achtereenvolgens olympisch kampioen tijdrijden, won hij de Vuelta en was hij de beste in twee Italiaanse semiklassiekers. Ruim voldoende om hem tot de grote favoriet voor de Ronde van Lombardije te bombarderen. Al weet hij nu al dat hij één man meer dan ooit in de gaten moet houden. “Evenepoel”, lacht Roglic. “Je weet nooit wanneer hij eraan begint. Straks valt hij bij de start in Como aan.”