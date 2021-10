Hoofdzetel Tesla verhuist van Californië naar Texas

De hoofdzetel van de Amerikaanse autoconstructeur Tesla verhuist van Palo Alto in Californië naar Austin in Texas. Dat heeft topman Elon Musk donderdag aangekondigd tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de producent van elektrisch wagens. Tesla bouwt momenteel een nieuwe fabriek in Austin.

Tesla had tot nu toe de hoofdzetel in het hartje van Silicon Valley. Musk verwees bij de aankondiging van de verhuizing onder meer naar de lagere levensduurte voor de werknemers in Texas.

Het voorbije jaar had Musk naar aanleiding van de gedwongen sluiting van de fabriek in Fremont, nabij San Francisco, al gedreigd de zetel te verplaatsen naar Texas. Musk was niet tevreden dat de fabriek destijds stillag door de coronamaatregelen.

Musk zegt nu wel dat de activiteiten in Californië verder uitgebouwd zullen worden. Zo wil hij onder meer de capaciteit in Fremont optrekken.