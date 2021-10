Kim Clijsters gaat ook in Indian Wells onderuit in de eerste ronde

Kim Clijsters (WTA 1476) heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag niet geplaatst voor de tweede ronde van het prestigieuze WTA-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells. De 38-jarige Limburgse, die een wildcard kreeg, ging in de eerste ronde in drie sets onderuit tegen de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 53).

Siniakova haalde de eerste set binnen met 6-1. Clijsters vocht terug en won de tweede set met 2-6, maar in de derde set trok Siniakova het laken naar zich toe (6-2). De Tsjechische komt in de twee ronde uit tegen het Duitse tiende reekshoofd Angelique Kerber (WTA 15).

Clijsters won het toernooi van Indian Wells in 2003 en 2005. Vorige week speelde ze haar eerste wedstrijd in ruim een jaar op het toernooi van Chicago. Clijsters verloor er in de eerste ronde van de Taiwanese Su-Wei Hsieh.

De wedstrijd tegen Siniakova was Clijsters haar vijfde match sinds ze haar comeback aangekondigd had in september 2019. Tot nu toe kon ze nog niet winnen. Vorig jaar verloor ze drie wedstrijden.

Mertens

Eerder op de dag sneuvelde Kirsten Flipkens (WTA 132) in de openingsronde in Indian Wells. Flipkens, die zich via de kwalificaties tot op de hoofdtabel tenniste, moest in drie sets haar meerdere erkennen in de Française Caroline Garcia (WTA 59): 5-7, 6-4 en 6-0.

Met Elise Mertens (WTA 18) staat nog een derde Belgische op de hoofdtabel. Het veertiende reekshoofd is vrij in de eerste ronde en neemt het in de tweede ronde op tegen de Italiaanse qualifier Jasmine Paolini (WTA 63).