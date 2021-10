Get Ready viert 25ste verjaardag met nieuw album

Dat boyband Get Ready nog steeds bestaat, is geeneens het opmerkelijkste. Zélfs niet dat ze een nieuwe plaat hebben. Wel dat ze op hun 25ste verjaardag opnieuw worden omarmd door het publiek. Want het werd een verhaal van massahysterie – tot fans in de luchtkokers van hun hotel toe – naar optreden op omgekeerde bierbakken. Maar hun sympathie en zelfrelativering verloren ze nooit. “We mochten zingen voor 16 miljoen kijkers. Ook al schoten er na ons liedje maar 8 miljoen over.”