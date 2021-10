Bijna dag op dag 100 jaar geleden, op 10 oktober 1921, opende het Technisch Instituut Sint-Michiel (TISM) de deuren in Bree. “Van een echte beroepsschool evolueerden we eerst naar een ambachtsschool en vandaag zijn we een STEM-school die de vinger aan de technologische pols van onze maatschappij houdt.”