Een nieuwe kandidate voor Dancing with the Stars is bekend: seksuologe Lotte Vanwezemael (29) uit Bocholt waagt zich binnenkort op de dansvloer in het nieuwe seizoen van het Play4-programma. Daarmee flakkert een oude passie weer op. “Ik dans al van mijn vierde. Maar toen ik me nog eens aan een spagaat probeerde te wagen, werd dat toch knap lastig.”