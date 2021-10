Kirsten Flipkens niet naar tweede ronde Indian Wells

Kirsten Flipkens (WTA 135) heeft zich niet kunnen kwalificeren voor de tweede ronde van het prestigieuze WTA-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells. Onze 35-jarige landgenote beet in de eerste ronde haar tanden stuk op de Française Caroline Garcia (WTA 59). Na 2 uur en 15 minuten spelen werd het 7-5, 4-6 en 0-6. Flipkens had zich via de qualifiers geplaatst voor de hoofdtabel.