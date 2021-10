Seksuologe Lotte Vanwezemael onthult groot nieuws in ‘De Cooke & Verhulst show’: “Je mag het eindelijk vertellen”

Lotte ‘Seksuolotte’ Vanwezemael heeft groot nieuws. De seksuologe is regelmatig te zien in De Cooke & Verhulst show en vond het dus passend om in de studio bij James en Gert te verklappen dat ze binnenkort zal schitteren in Dancing with the stars. De presentatoren hadden echter ook een verrassing in petto: haar danspartner.