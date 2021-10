Renner van Alpecin-Fenix slachtoffer van overval: “Plots werd ik gevolgd door vier mannen met bivakmutsen”

Alexandar Richardson, een 31-jarige Britse wielerprof die rijdt voor de Alpecin-Fenix-ploeg van Mathieu van der Poel, is donderdag brutaal overvallen in het Londense Richmond park. Een motorbende beroofde hem hardhandig van zijn koersfiets.

Alexandar Richardson werd vorige week derde in de Memorial Fred De Bruyne. Deze week trainde de Brit in Richmond park. Op het einde van zijn training merkte hij dat hij achtervolgt werd door enkele motors. “Vier mannen met bivakmutsen begonnen me te volgen”, vertelt de renner op Instagram. “Ik wist zeker dat ze mijn fiets wilden pakken en begon te bedenken wat ik het beste kon doen. Ik keerde om bij de East Sheen-rotonde en begon op volle snelheid naar een café te rijden, ongeveer 500 meter verderop. Maar ze reden me met 60 km/u gewoon met een van hun motoren aan. Ik kwam ten val en de eerste motorrijder verloor de controle over zijn stuur. Ik hield mijn fiets vast, maar de tweede motor sleepte mij en de fiets nog 100 meter over de grond. Hierna haalden ze een lange machete tevoorschijn, waarop ik besloot dat het beter was om mijn fiets los te laten.”

Richardson geraakte bij de overval lichtgewond. “Ik ben behoorlijk geschaafd en gekneusd en heb een gezwollen heup. Morgen is er gelukkig weer een dag. Wees voorzichtig in het gebied, ik merk dat het een algemeen verschijnsel wordt in delen van Londen. De politie heeft het incident genoteerd als gewapende overval en hopelijk worden de criminelen gevonden. Nogmaals dank aan mijn vrouw die me te hulp kwam om me op te halen.”