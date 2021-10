Baan tussen Zoutleeuw en Sint-Truiden deels versperd door ongeval

Zoutleeuw

Op de Grote Steenweg is donderdag rond 16 uur een autobestuurder die in de richting van Sint-Truiden reed vermoedelijk in slaap gevallen en van zijn rijvak afgeweken. Hij botste frontaal op een tegenligger. De aangereden auto belandde tegen een geparkeerde caravan. Door het ongeval raakte de rijbaan gedeeltelijk versperd. Beide bestuurders raakten lichtgewond. De brandweer kwam ter plaatse om gelekte olie van de rijbaan te verwijderen. tb