Elsner gebruikte wet van ‘78 om naar Standard te trekken: KV Kortrijk wellicht naar de rechter

LEES OOK. Wie is Luka Elsner, de nieuwe trainer van Standard? Een portret

Artikel 8 van die wet stelt echter dat de sportbeoefenaar (en dat geldt zowel voor spelers als coaches) die zijn contract eenzijdig verbreekt omwille van niet-dwingende redenen, niet mag deelnemen aan een betaalde sportcompetitie van dezelfde sporttak tijdens het lopende sportseizoen. In principe betekent dit dus dat Elsner niet als coach kan uitkomen voor Standard. Kortrijk stapt zo goed als zeker naar de rechtbank en zou zo misschien toch nog een vergoeding kunnen bekomen van de Rouches.

LEES OOK. Standard polste ook Blessin en Weiler, Will Still wordt T2

Pittig detail: Elsner zou zelf gesolliciteerd hebben bij Standard. De Luikse bestuurders van hun kant hebben op geen enkel moment gepolst bij KV Kortrijk. “Midden het seizoen een trainer wegplukken bij een andere club is pure competitievervalsing. Dit is echt not done.” reageerde voorzitter Ronny Verhelst. In de tussentijd moeten de Kerels zelf op zoek naar een nieuwe coach. In het weekend hoopt men al een opvolger te kunnen aankondigen. “Wat zeker is, is dat Kortrijk geen coach bij een andere club zal wegplukken”, aldus nog Verelst. De club kijkt dus uit naar een vrije coach. Ex-coach Karim Belhocine lijkt een logische naam, maar ook Mbaye Leye valt niet uit te sluiten.

(gco, ldvw)