Ben Hermans finishte elfde in Milaan-Turijn. — © LAPRESSE

Op Remco Evenepoel na is Ben Hermans onze beste landgenoot in de Italiaanse najaarsklassiekers. Negende in Emilia, elfde na Milaan-Turijn. Dat belooft voor zaterdag. “Als de wegen er droog bijliggen, dicht ik mezelf kansen toe op een mooi resultaat”, zegt de Diepenbekenaar.