Shari Bossuyt snelt naar knappe zesde plaats in het omnium op EK baanwielrennen

Shari Bossuyt (21) heeft geen medaille kunnen veroveren op het EK baanwielrennen in het omnium. De West-Vlaamse vriendin van profrenner Gerben Thijssen reed wel sterk en rondde de afsluitende puntenkoers af als zesde. De Britse Katie Archibald stak er met kop en schouders bovenuit en pakte goud.

Vooral in de voorlaatste race, de afvallingskoers, deed Bossuyt het uitstekend en eindigde ze knap tweede. Alleen de Britse Katie Archibald toonde zich een maatje te groot toen ze met z’n tweeën overbleven. Ze pakte daarmee 38 punten en rukte op van de negende naar de zesde plaats.

Die zesde plaats kon ze in de puntenkoers niet meer verbeteren. Het was een gesloten race waarin de leidsters in het klassement ook de meeste punten mee graaiden.

© EPA-EFE

De Vylder dertiende

In de scratch bij de mannen is onze landgenoot Lindsay De Vylder dertiende geëindigd. De Oost-Vlaming liet zich opmerken en koerste offensief, maar kon net geen ronde pakken. De Portugees Rui Oliveira pakte goud.

Tijdens de middagsessie van de derde EK-dag klokten Noah Vandenbranden en Brent Van Mulders de dertiende en 22e tijd in de individuele achtervolging. De amper negentienjarige Vandenbranden verbeterde met 4:18.299 zijn persoonlijke besttijd. De Italiaan Jonathan Milan veroverde tijdens de avondsessie Europees goud op de individuele achtervolging.