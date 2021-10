Zo gevaarlijk kan aquaplaning zijn: auto gaat over de kop na slippartij

Door de komst van de herfst is het weer heel wat natter geworden. Door de vele regen kunnen wegen er gevaarlijk bijliggen en is er gevaar voor aquaplaning. Door dat verschijnsel wordt een voertuig tijdelijk onbestuurbaar door een dun laagje water tussen de banden en het wegdek. Aquaplaning kan ernstige gevolgen hebben. Dat bewijzen ook bovenstaande beelden van een auto die over de kop gaat na een slippartij op een nat wegdek. De bestuurder raakte als bij wonder niet gewond.