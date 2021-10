De actie past in een lopend gerechtelijk onderzoek. — © Tom Palmaers

Zutendaal

De ontmijningsdienst Dovo en de civiele bescherming zijn donderdag opgetrommeld voor een interventie in de Leutsestraat in Wiemesmeer bij Zutendaal. De actie past in een lopend gerechtelijk onderzoek waarover het parket nog geen klaarheid kon scheppen.