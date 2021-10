Steenrijke Saoedi’s nemen Newcastle over: fans juichen, mensenrechtenorganisaties protesteren

Premier League-club Newcastle United is overgenomen door het steenrijke Saudische investeringsfonds Public Investment Fund (PIF). Dat heeft de Noord-Engelse club donderdagavond bekendgemaakt. Fans van Newcastle vierden feest aan het stadion want de zakken van de nieuwe geldschieter lijken oneindig diep. Mensenrechtenorganisaties trekken echter aan de alarmbel.

De Premier League heeft de overname goedgekeurd nadat het “juridisch bindende garanties” kreeg dat de staat Saudi-Arabië niet de plak zal zwaaien binnen de club. PIF, dat 80 procent van de fondsen inbrengt in de deal van 300 miljoen pond (ongeveer 354 miljoen euro), wordt beschouwd als gescheiden van de staat Saudi-Arabië. Bijgevolg is de overname niet strijdig met de regels van de Premier League.

Yasir Al-Rumayyan, de baas van PIF, is “enorm trots om de nieuwe eigenaar te worden van Newcastle United, één van de meest bekende clubs in het Engels voetbal”. “Dit is een investering voor de lange termijn”, stelt Amanda Staveley van PCP Capital Partners, eveneens betrokken bij de deal. “We willen een verenigde filosofie in de club laten doordringen, we hebben een duidelijk doel voor ogen en willen leiderschap bijbrengen die op de lange termijn tot grootse prestaties zal leiden.”

Een geschil tussen Saoedi-Arabië en Qatar was vorige zomer de grootste struikelblok bij de overname van Newcastle United. Het Qatarese beIN Sports bezit de exclusieve tv-rechten voor de Premier League in het Midden-Oosten, maar die zender was door een om politieke redenen ingestelde blokkade door de Saoedische regering niet te ontvangen voor de Saoedische fans. Die zochten daarom massaal hun toevlucht tot BeoutQ, een piratenzender die illegaal de Premier League-wedstrijden uitzond. Qatar beschuldigde het Saoedische regime ervan dat het achter de piratenzender zat. Intussen werd het geschil bijgelegd en werd de blokkade door de Saoedische regering opgeheven.

Een overname van Newcastle United lag daarom weer op tafel. De Saoedi’s hadden vorig jaar zo’n 333 miljoen euro veil voor de Magpies. Newcastle verkeert onder eigenaar Mike Ashley al enkele jaren in zwaar weer. Vorig jaar beëindigde het team de Premier League als twaalfde. Momenteel is Newcastle na zeven speeldagen negentiende en voorlaatste, met slechts drie punten. De Magpies konden dit seizoen nog niet winnen. De Saoedische investeerders zijn multimiljardairs. Door hun financiële inbreng kan Newcastle in sneltempo opnieuw uitgroeien tot een absolute topclub in de Premier League.

Protesten van Amnesty International

Op de overname kwam meteen protest van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. “In plaats van degenen die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen het Engelse voetbal binnen te laten, simpelweg omdat ze diepe zakken hebben, hebben we er bij de Premier League op aangedrongen om de toets van hun eigenaren en bestuurders te veranderen om mensenrechtenkwesties aan te pakken”, reageerde Sacha Deshmukh, Amnesty International-topman.

“De uitdrukking ‘mensenrechten’ komt niet eens voor in de toets die eigenaren en bestuurders moeten doorstaan, ondanks dat het Engelse voetbal zogenaamd voldoet aan de FIFA-normen. We hebben de Premier League een voorgestelde nieuwe mensenrechtentest gestuurd en we herhalen onze oproep aan om hun normen op dit gebied te herzien.