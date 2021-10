De Kanaries legden de Duitse derdeklasser vlotjes over de knie en wonnen met 1-4. — © STVV

Om de interlandbreak te overbruggen, oefende STVV donderdag achter gesloten deuren in en tegen MSV Duisburg. De Kanaries legden de Duitse derdeklasser vlotjes over de knie en wonnen met 1-4. Alle doelpunten vielen in de tweede helft.