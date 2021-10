Herk-de-Stad

Een huis in de Grotestraat in Berbroek is onbewoonbaar na een brand donderdagavond. Even na 17 uur kwam bij de hulpdiensten de melding binnen dat er veel rook uit het pand kwam. Het vuur was ontstaan aan de achterkant, vermoedelijk in de keuken. De schade is groot. De bewoners - die niet gewond raakten - kregen via de gemeente een noodwoning aangeboden. mm