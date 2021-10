Alain Yzermans: 'Niet wachten om getroffen eigenaars in te lichten'

Burgemeester Alain Yzermans van Houthalen-Helchteren is blij dat er over de Noord-Zuid voor het eerst in vijftig jaar een politiek akkoord is over alle partijen heen. Het voorbereidend werk was enorm, het draagvlak is groot en het uitzicht van Houthalen-Helchteren zal voorgoed veranderen, zegt Yzermans. De burgemeester wil mensen die straks mogelijk onteigend worden nu al informeren.

LEES OOK. 150 huizen, winkels en percelen weg aan één kant Grote Baan Houthalen-Helchteren

LEES OOK. Houthalen-Helchteren krijgt twee tunnels onder Grote Baan om Noord-Zuid vlot te trekken