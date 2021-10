Bree

De brandweer is donderdag iets voor 16 uur voor een brand in de Solterveldstraat in Opitter opgeroepen. In de keuken van een huis was een pan op het vuur blijven staan en oververhit geraakt. De bewoners handelden juist en deden de deur van de keuken dicht. Zo doofde het vuur voor een groot deel vanzelf en bleef de schade beperkt. De brandweer bluste nog na. In de keuken is er wat brandschade. Het huis blijft wel bewoonbaar. mm