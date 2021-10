© An Nelissen

Telenet en bouwgroep Willemen Groep gaan samenwerken om huurders een totaaloplossing aan te bieden. Voor een vaste prijs heb je een huis, elektriciteit, gas, water en uiteraard internet. Wil je daarbij nog een poetshulp, een autodeelabonnement of om de twee weken een bloemetje op tafel? Voor een meerprijs is dat allemaal mogelijk. “Dit is echt dé internationale trend”, zegt retailexpert Jorg Snoeck.