Gezochte jongeman gearresteerd in Avelgem

De jongeman die donderdag gezocht werd na dreigingen op de campus van de Kortrijkse Hogeschool Vives en het centrum van Waregem is gearresteerd. De jongen zou aangetroffen zijn in de nabijgelegen gemeente Avelgem.

LEES OOK. Verdachte van dreiging Vives-hogeschool is 18-jarige met psychische problemen

De 18-jarige jongeman die donderdag heel de dag door de politie werd gezocht, is gearresteerd. Het begon om 8.45 uur donderdagochtend toen er een melding binnenkwam bij de politie dat een buspassagier zou gezien hebben hoe een andere passagier – die een vuurwapen leek mee te hebben – ter hoogte van de Vives Hogeschool in Kortrijk van de bus stapte en richting de campus stapte. De campus werd daarom ontruimd.

Iets na de middag kwam er vanuit de gemeente Waregem een melding dat de jongeman in kwestie daar door een oud-leerkracht was herkend. Uit voorzorg werden alle scholen en openbare gebouwen hermetisch afgesloten. 12.000 personen moesten daardoor binnenblijven.

Omstreeks 18 uur werd er naar de inwoners van Waregem een BE-alert gestuurd met de melding dat de jongeman gearresteerd kon worden.

Hij zou voor het laatst gesignaleerd zijn geweest aan de Doorniksesteenweg in Avelgem in de buurt van het Sint-Jan Berchmanscollege. Toen de politie aankwam, vluchtte hij de het natuurgebied de Scheldemeerse in. Wat later kon de politie hem arresteren.

Door de arrestatie worden alle voorzorgsmaatregelen opgeheven en mogen alle leerlingen opnieuw naar huis keren.

Rond 19.00 uur zal er door politie, parket en burgemeesters een persconferentie gehouden worden.

(red)