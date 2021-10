Historicus KU Leuven pleit ervoor om koloniale context rond Pater Damiaan niet te vergeten

In een nieuw boek pleit historicus Idesbald Goddeeris van de KU Leuven ervoor om de figuur van Pater Damiaan niet alleen te verheerlijken, maar de context van kolonialisme errond ook niet te vergeten. De Hawaianen zelf zagen missionarissen bijvoorbeeld niet graag komen, maar dat verhaal wordt zelden verteld. De verdiensten van Pater Damiaan wil Goddeeris zeker niet in twijfel trekken, maar nuance is wel nodig.