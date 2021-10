Panama papers, Paradise papers, Pandora papers... voor de zoveelste keer is er een nieuw schandaal van belastingontduiking via schurkenstaten. Zal er deze keer iets veranderen? De twijfel heerst, “want we spreken hier over de Champions League van de witteboordencriminaliteit”, zegt Werner de Saeger, docent internationale politiek bij de PXL.