CD&V wil enkel coronapas in wzc als epidemie dat vereist

CD&V wil enkel een Covid Safe Ticket in woonzorgcentra als de epidemiologische situatie dat vereist. Dat zegt Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers in een opiniesstuk bij Knack.

De Vlaamse regering besloot vorige week om de zorginstellingen zelf de keuze te geven of ze al dan niet een Covid Safe Ticket vragen aan hun bezoekers. CD&V roept nu op om daar voorzichtig mee om te gaan. De partij wijst er immers op dat het gaat om de thuis van ouderen.

CD&V wil een duidelijk kader. “Zo moet de maatregel verantwoord zijn door de epidemiologische omstandigheden”, schrijft Katrien Schryvers. “Hier moet proportionaliteit de leidraad zijn. Voor wie geen Covid Safe Ticket kan voorleggen, moet de mogelijkheid voorzien worden om ter plekke een sneltest af te leggen. Ik begrijp dat dat woonzorgcentra voor organisatorische uitdagingen stelt, maar anders dreigt een beperking van het bezoekrecht, en dat is wat we absoluut niet wensen.”

Daarnaast pleit CD&V nog eens voor een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. Uit cijfers blijkt dat er nog steeds grote onderlinge verschillen zijn tussen de instellingen, met een ondergrens op 71,01 procent. “Daarom moeten we blijven verder werken aan een volledige vaccinatiegraad van het personeel, door sensibilisering en door federaal verder het kader uit te werken voor een verplichting”, aldus Schryvers.

Tot slot roept ze de woonzorgcentra op om mensen te helpen aan het certificaat te raken. Dat kan na een telefoontje per post worden bezorgd. “Die info staat op mijngezondheid.be en op de website van de Vlaamse overheid, maar mensen zonder smartphone of computer geraken daar moeilijk aan”, zegt ze. “Woonzorgcentra kunnen reguliere bezoekers hier zeker in bijstaan. Familieleden en vrienden van bewoners zijn hen immers vaak goed bekend.”