William is zes maanden oud, maar volgens de dokters zal hij geen drie jaar oud worden. Het jongetje lijdt aan een zeer zeldzame stofwisselingsziekte. Om zijn korte leven zo veel mogelijk kleur te geven, stelden zijn ouders een ­bucketlist op. “In de eerste plaats voor hem. Maar ook een beetje voor onszelf. We worden gek als we niets te doen hebben”, klinkt het.