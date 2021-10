Prins Laurent over echtgenote Claire: “Ze is het kotsbeu hoe ze behandeld wordt”

Prins Laurent was donderdagmorgen op bezoek bij revalidatiecentrum TrainM in de Quellinstraat in Antwerpen. Hij heeft daar ook gereageerd op de terugkeer van zijn echtgenote, prinses Claire, in de openbaarheid. Voor het eerst in 658 dagen was prinses Claire woensdag nog eens aanwezig op een activiteit van het koningshuis. “Ze is het kotsbeu hoe ze behandeld wordt in sommige Belgische sferen. Het is haar manier om te zeggen dat ze niet akkoord gaat.”