Matthew Walls sprint verrassend naar de zege in Gran Piemonte, Amaury Capiot beste Belg

Matthew Walls (Bora-Hansgrohe) heeft donderdag verrassend Gran Piemonte gewonnen. De 23-jarige Brit was in een massasprint sneller dan de Italiaan Giacomo Nizzolo en de Nederlander Olav Kooij. Amaury Capiot was de beste Belg op de negende plaats.

De 105e editie van Gran Piemonte is de laatste in een reeks Italiaanse eendagskoersen in de aanloop naar de Ronde van Lombardije (zaterdag). In tegenstelling tot de klimwedstrijden van de afgelopen week (Milaan-Turijn, Tre Valli Varesine, Coppa Bernocchi,...) was het parcours van Gran Piemonte dit keer wel op maat van de sprinters.

De spurtersploegen hielden de vluchters dan ook perfect onder controle, een massasprint in de straten van Borgosesia was onvermijdelijk. Die liep door een levensgevaarlijke versmalling in de laatste bocht niet zoals het hoorde. De Brit Matthew Walls profiteerde van het geharrewar en spurtte naar de zege, voor Giaocomo Nizzolo, Olav Kooij en Matteo Trentin. Walls volgt op de erelijst George Bennett op. Het is de grootste overwinning uit zijn carrière.