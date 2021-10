Hechtel-Eksel

Donderdagochtend is op de Kamperbaan in Hechtel een fietser gewond geraakt bij een ongeval. De 57-jarige man moest uitwijken voor een vrachtwagen die op het fietspad stond geparkeerd. De man viel over enkele kasseien die langs de weg lagen. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De Portugese chauffeur van de vrachtwagen bleek in zijn cabine te slapen. mm