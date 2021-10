Rusland nodigt taliban in Moskou uit voor internationaal overleg over Afghanistan

Rusland nodigt de taliban in Moskou uit om deel te nemen aan een internationaal overleg over Afghanistan op 20 oktober. Dat heeft de Kremlinvertegenwoordiger in het land bekendgemaakt, volgens Russische persagentschappen.

Zamir Kabulov, de Russische gezant in Afghanistan, heeft bevestigd dat zijn thuisland het talibanregime zal uitnodigen voor internationale gesprekken. De moslimextremistische beweging nam midden augustus de macht in handen in Afghanistan, nadat ze de regering van president omverwierp. Ashraf Ghani. Wie exact van het talibanregime een Russische uitnodiging mag verwachten, blijft onduidelijk. Ook over de agenda van het overleg is nog niets bekend.

China, Iran, Pakistan en Indië zullen naast Rusland en Afghanistan deelnemen aan de gesprekken op 20 oktober. De internationale conferentie zal plaatsvinden na een bijzondere top van de G20 op 12 oktober. Daar zullen de deelnemende leden de kritieke humanitaire situatie van Afghanistan bespreken.

Rusland volgt de situatie van land nauwgezet op. Moskou beschouwt de taliban wel als een terroristische beweging, maar staat desondanks met hen in contact. Het Kremlin is dan ook tolerant voor het regime, zolang de nieuwe extremistische regering haar beloftes nakomt om geen buurlanden - de Centraal-Aziatische bondgenoten van Rusland - aan te vallen en de heroïne- en opiumhandel in te dammen.