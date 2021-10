Topfotograaf Guy van Grinsven moet zijn kunstgalerie noodgedwongen sluiten

Topfotograaf Guy van Grinsven, die tot vorig jaar in Kanne woonde en sindsdien een kunstgalerie uitbaat in Maastricht, moet deze omwille van de progressieve zenuwziekte ALS noodgedwongen alweer sluiten.

Guy van Grinsven - enkele maanden geleden door de gemeente Maastricht nog onderscheiden met het ‘Teken van Verdienste’ - stopt op 1 december met de kunstgalerie GUY&COr in hartje Maastricht. Dat nieuws verspreidde de fotograaf zopas zelf via sociale media.

“Zo’n twee jaar geleden werd bij mij de dodelijke ziekte ALS geconstateerd, een progressieve ziekte die tot een totale verlamming leidt. Dat was ook het moment om te kijken wat ik wel nog doen in deze vrij hopeloze situatie. Fotograferen was immers geen optie meer” aldus een ontroerde van Grinsven.

Uiteindelijk heeft de ziekte hem gedwongen te stoppen met de uitbating van de druk bezochte zaak die hij samen met de bevriende ondernemer Cor Jongen aan de Bredestraat in Maastricht bijna twee jaar heeft uitgebaat. De laatste tijd legde Guy zich toe op de realisatie van een derde fotoboek over zijn geliefde stad: ‘All around Maastricht. Vol 3’. Het verschijnt in november.