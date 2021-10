Houthalen-Helchteren

“Het uitzicht van Houthalen-Helchteren zal voorgoed veranderen door de Noord-Zuid,” zegt Alain Yzermans. De burgemeester is blij dat het eindelijk zover is. “We kijken uit naar de toekomst, we geloven in dit project. Het is nu of nooit.” Wat de onteigeningen betreft zal hij zeer snel in gesprek gaan met de betrokkenen.