Premier De Croo hekelt “geknoei en gekonkel” bij Moslimexecutieve

Premier Alexander De Croo heeft donderdag duidelijke taal gesproken aan het adres van de Moslimexecutieve. Hij hekelde dat de manier waarop de Executieve overheidsgeld spendeert, allesbehalve transparant gebeurt. “Dit soort geknoei en gekonkel, men verdient in ons land beter dan dat”, verklaarde de premier in de Kamer.

De eerste minister kreeg in de plenaire vergadering vragen voorgeschoteld van Annick Ponthier (Vlaams Belang), Koen Metsu (N-VA) en Patrick Dewael (Open VLD) over de Moslimexecutieve. Aanleiding is een recent verslag van de Staatsveiligheid, waarin wordt aangegeven dat de moskee Sultan Ahmet in Heusden-Zolder een “belangrijke rol” speelt bij het verspreiden van extremistische ideeën in Limburg. Die moskee wordt geleid door Mehmet Üstün, de voorzitter van de Moslimexecutieve.

De Moslimexecutieve baadt al langer in een sfeer van controverse. De erkenningsprocedure voor de Grote Moskee werd opgeschort, de 250.000 euro voor de imamopleiding werd niet uitgekeerd en intussen heeft de minister van Justitie het orgaan al twee maal in gebreke gesteld en naar aanleiding van die tweede ingebrekestelling Staatsveiligheid een nieuwe doorlichting gevraagd. “En ik denk dat ook een financiële audit best wel aangewezen zou zijn”, stelde de premier in het halfrond.

Hij benadrukte dat de regering niet over één nacht ijs wil gaan. Ze wil de vrijheid van godsdienst respecteren, net als de scheiding tussen kerk en staat. “Maar laat het duidelijk zijn: als de Moslimexecutieve werkt met overheidsgeld, dan kan er geen enkele twijfel zijn over de manier waarop de middelen worden gebruikt. Dit soort geknoei en gekonkel, men verdient in ons land beter dan dat.”

“Dit soort zaken zijn in onze ogen niet aanvaardbaar”, ging de premier voort. “Vandaar ook onze boodschap: zorg ervoor dat het deze keer wel goed georganiseerd raakt, dat er mensen worden aangeduid die wèl professioneel en representatief zijn ten opzichte van de moslimgemeenschap en die wel transparantie kunnen bieden.”