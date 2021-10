Wet met grond gelijk gemaakt, maar dat betekent niet dat vrouwen in Texas weer abortus kunnen plegen

Een rechter in Texas heeft een wet die abortus in die Amerikaanse staat zo goed als volledig buiten de wet stelde, voorlopig opgeschort. “Het gaat om een ongezien en agressief plan om burgers te beroven van een belangrijk en gevestigd grondwettelijk recht”, klonk het. Maar dat betekent niet per definitie dat vrouwen in Texas weer abortus zouden kunnen laten uitvoeren. Of hoe op termijn het recht op abortus in de hele Verenigde Staten op losse schroeven zou kunnen komen te staan.