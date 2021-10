Brussel van donkerrood naar rood op nieuwe coronakaart, Frankrijk opnieuw groener

Het ECDC publiceert elke donderdag een Europese coronakaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal besmettingen en het percentage positieve tests in de voorbije veertien dagen. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.

In vergelijking met vorige week krijgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw de rode kleur. Een land of regio krijgt die kleur als de veertiendaagse incidentie, het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, boven de 75 gaat en de positiviteitsratio hoger ligt dan 4 procent. Een andere voorwaarde om de rode kleur te krijgen, is als de incidentie boven 200 ligt, ongeacht de positiviteitsratio. In Brussel bedroeg de veertiendaagse incidentie 459 besmettingen per 100.000 inwoners, bij de vorige ECDC-update lag dat nog boven de 500.

Vlaanderen behoudt de oranje kleur op de coronakaart, met een positiviteitsratio van 3,2 procent en een veertiendaagse incidentie van 152 besmettingen per 100.000 inwoners. Wallonië kleurt net als vorige week opnieuw rood. Daar geeft 5,6 procent van de testen nog een positief resultaat en bedraagt de veertiendaagse incidentie 291 besmettingen per 100.000 inwoners.

In Frankrijk kleuren meerdere regio’s deze week groen. Het gaat om Bretagne, Picardië, Nord-Pas-de-Calais en Nieuw-Aquitanië. Vorige week kleurde ook Normandië al groen. De rest van Frankrijk behoudt de oranje kleur, op Provence-Alpes-Côte d’Azur (rood) na.

De rest van de kaart blijft quasi ongewijzigd. In Scandinavië kleuren wel een aantal gebieden opnieuw groen, net als de Spaanse regio’s Extremadura en Valencia. Letland kleurt opnieuw donkerrood.