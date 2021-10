Geen boer die een vrouw zoekt, of een single die wil trouwen met een wildvreemde. Nee, VTM gaat binnenkort in Ik wil een kind op zoek naar mensen – singles, koppels, you name it – die een kind willen met iemand anders. Dat kind krijgt twee, drie, misschien wel vier ouders. “Ik ben heel benieuwd”, zegt kinderpsycholoog Klaar Hammenecker. “Want ik heb nog honderden vragen.”