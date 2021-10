Prinses Claire shopt … in de kleerkast van schoonmoeder Paola

De Belgische prinses Claire (46) heeft zich na twee jaar afwezigheid weer laten zien tijdens een officiële koninklijke opdracht. Ze mocht de Focus Aarde-prijs uitreiken in Brussel en droeg voor de gelegenheid een jasje met kleurrijke stiksels. Dat hangt normaal gezien in de kast van haar schoonmoeder, koningin Paola.

De prinses, die we voor het laatst zagen in het openbaar tijdens een koninklijk kerstconcert in 2019, droeg een zwart jasje dat versierd is met dikke blauwe, gele en rode stiksels. De kleurrijke lijnen vormen samen een druk ruitjespatroon.

Het jasje an sich valt op, maar er is nog een andere reden waarom het in het oog springt: koningin Paola droeg eerder exact hetzelfde ontwerp. Vermoedelijk leende ze het uit aan haar schoondochter, zo staat er te lezen op Modekoningin Mathilde, de site die zich bezighoudt met het analyseren van de koninklijke garderobe.