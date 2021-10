Man overleden bij gevecht met mes in La Louvière

Een man is dinsdagavond in een gebouw in La Louvière overleden na een gevecht met een mes. Drie personen van Roemeense afkomst waren naar de woning afgezakt van vier anderen, ook van Roemeense afkomst, waarschijnlijk vanwege financiële schulden. Dat heeft het parket van Bergen donderdag gezegd. Alle betrokkenen werken in de bouwsector.