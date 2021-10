OPROEP. Laat jij jouw kind kijken naar de extreem gewelddadige Netflixhit ‘Squid Game’?

Het geweld is extreem, het bloed spettert rijkelijk, maar alles wordt visueel verpakt in snoepkleuren. De onverwachte hit op Netflix Squid Game is blijkbaar ook populair bij kinderen die jonger zijn dan de adviesleeftijd van 16 jaar.

Twee weken geleden lanceerde Netflix de Zuid-Koreaanse tv-serie Squid Game. Na amper twee weken ligt het kijkcijferkanon op koers om de best bekeken serie te worden in de geschiedenis van de streamingdienst. In Squid Game worden volwassenen in een verknipte entertainmentshow gedwongen om kinderspelletjes te spelen die beslissen over leven en dood. Daarbij zijn er regelmatig extreem gewelddadige scènes te zien, wat de reeks een adviesleeftijd van 16+ opleverde. Een school in Henegouwen waarschuwde deze week dat kinderen op de speeltijd scènes naspeelden en elkaar daarbij klappen verkochten. Heeft u kinderen jonger dan 16 jaar in huis die naar de serie kijken? En waarom mogen ze dat?

