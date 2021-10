Veel bloot, veel bling: dit dragen we volgende zomer volgens de modeweken in Londen, Milaan en Parijs

De fysieke catwalk is helemaal terug van even weggeweest tijdens de coronacrisis. En zoals de traditie het voorschrijft, waren er weer trends op te zien voor het komende seizoen. Volgende lente en zomer lopen we er volgens veel luxemerken schaars gekleed bij, maar het mag ook glimmen à volonté. Een overzicht van de grootste hypes, gespot tijdens de modeweken in de drie Europese modesteden.