Eén dode en vier gewonden bij ontploffing in chemisch bedrijf in Heusden-Zolder. — © TV Limburg

Heusden-Zolder

Bij een ontploffing in het chemisch bedrijf Thermo Clean in Heusden-Zolder is een twintiger uit Heers om het leven gekomen. Vier andere werknemers werden naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Onmiddellijk werd het medisch rampenplan afgekondigd, maar er kwamen geen giftige gassen vrij tijdens de ontploffing.