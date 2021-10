Dit is de Noord-Zuid: 150 onteigeningen, tunnels door Houthalen en Helchteren en een elektrische trambus op 45 minuten van Pelt naar Hasselt

Houthalen-Helchteren

Na 50 jaar palaveren over de Noord-Zuid is de historische beslissing genomen om twee tunnels - één onder het centrum van Houthalen en één onder het centrum van Helchteren - aan te leggen. De Werkvennootschap en de Vlaamse ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir kiezen voor het doortochttracé, met tunnels dus onder de Grote Baan. En zo moet er eindelijk een vlotte verbinding tot stand komen tussen Noord-Limburg en Hasselt. Er wordt 835 miljoen euro voor uitgetrokken en het wordt samen met Oosterweel in Antwerpen één van de grootste infrastructuurwerken in Vlaanderen. De impact is groot. Omdat in Houthalen een 2x2-tunnel komt, moeten 150 woningen of percelen onteigend worden. Het gaat onder meer om de McDonald’s, het Bruno-tankstation en woningen langs de Grote Baan in Laak. Naast de tunnels zal er ook een elektrische trambus van Pelt naar Hasselt rijden in een eigen bedding op 45 minuten tijd. Ecopassages aan de Mangelbeek en Molenheide moeten de natuur maximaal beschermen.