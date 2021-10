‘Temptation island’-verleidster Cherish verwacht eerste kindje

Cherish was degene die Tim ‘Timtation’ Wauters zijn goeie voornemens op Temptation island deed vergeten. Al snel werd echter duidelijk dat een echte relatie niet was weggelegd voor de twee. Momenteel is Cherish samen met haar vriend Luuk. Vandaag kondigde ze op haar eigen profiel aan dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. Welk geslacht de baby heeft, vertellen ze nog niet.

Het is voor het koppel aftellen tot maart volgend jaar. “Dan kunnen we je vasthouden, klein wondertje. We houden nu al van je! Samen is warmte, samen is compleet, nooit eerder zulke mooie gevoelens en belevenissen. Jij bent het voor mij, ik ben het voor jou. Wij horen bij elkaar”, schrijft ze op haar afgeschermd Instagramprofiel.