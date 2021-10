Dimitri Claeys en Adrien Petit versterken klassieke kern Wanty-Gobert

De 34-jarige Claeys komt over van Team Qhubeka en tekende voor een seizoen. De 31-jarige Petit verlaat TotalEnergie en onderschreef een contract voor twee seizoenen.

Claeys reed in 2016 al een seizoen voor Wanty. Hij werd dat jaar negende in de Ronde van Vlaanderen en won aansluitend de GP Jef Scherens en een Ardennenrit in de Ronde van Wallonië. De Gentenaar zocht daarna andere oorden op en voegde de Vierdaagse van Duinkerke (2018) en de Famenne Ardenne Classic (2019) aan zijn palmares toe. Vorig jaar kwam hij in de Ronde als zesde over de streep.

“Ik heb niet lang moeten twijfelen over het al dan niet terugkeren bij de Intermarché-Wanty-Gobert familie. Ook al is de structuur heel wat veranderd sinds mijn passage bij het team, ik weet dat ik me er opnieuw heel goed in mijn sas zal voelen en de mogelijkheid zal krijgen om in mijn favoriete klassiekers en andere mooie Belgische wedstrijden uit te blinken”, zegt hij.

Voor Petit wordt het zijn eerste avontuur in buitenlandse loondienst. Hij toonde zich in het verleden met winst in de Tro Bro Leon (2014), een zesde plaats in Gent-Wevelgem (2019) en een dubbele top tien in Parijs Roubaix (negende in 2017 en tiende in 2016).

“Na een aantal jaren van observeren van de progressie van het team kon ik niet meer aan de verleiding weerstaan om Intermarché-Wanty-Gobert te vervoegen. Ik voel me eindelijk klaar om na elf seizoenen bij de profs de stap naar een buitenlands World Team te maken”, stelt Petit. “De goede contacten die ik met het team onderhield en de sterke interesse van Alexander Kristoff in mijn kwaliteiten hebben me over de streep getrokken. Het is de bedoeling dat ik het overgrote deel van het seizoen aan de zijde van de Noor zal koersen en ik begin met enorm veel goesting aan de uitdaging om hem naar overwinningen te leiden.”