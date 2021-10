Nobelprijs voor Literatuur gaat naar Tanzaniaanse auteur Abdulrazak Gurnah

Abdulrazak Gurnah (1948) is geboren in Zanzibar, maar woont in Canterbury en heeft negen boeken op zijn naam staan, waaronder ‘By the sea’ en ‘Memory of departure’. Hij was professor Engels aan de Universiteit van Kent en zetelde in 2016 in de jury van de Man Booker Prize.

Het nobelcomité kende Gurnah de prijs toe “voor zijn compromisloze en meelevende beleving van de gevolgen van het kolonialisme, en het lot van de vluchteling in de kloof tussen culturen en continenten”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het prijzengeld van de Nobelprijs bedraagt 10 miljoen Zweedse kronen, omgerekend bijna 988.800 euro. Vorig jaar won de Amerikaanse dichteres Louise Glück de Nobelprijs Literatuur.

Dadelijk meer...